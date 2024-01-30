Başkan Erdoğan Seçim Beyannamesi’ni açıklıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, seçim beyannamesini açıklıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin özellikle, şu çatı altında farklı bir geleceğe, farklı bir doğuma vesile olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Kongre Binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum.

Bugün burada 31 Mart yerel seçim beyannamemizi açıklayacağız.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır.

Geçmişte açık oy, kapalı sayımla seçimler yapılmıştır. Demokrat Parti'nin hükmete geldiği 1950 tarihi, ülkemizin gerçek manada demokrasiye geçtiği tarihtir. Daha önce darbe anayasalarıyla işaret edilen cumhurbaşkanı ilk kez 2014 yılında halk iradesi ile seçilmiştir.

Yaşadığımız darbelere, demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. mesele en çok belediye başkanı kazanmak değildir. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere ulaştırma çabamızda bize güç verecektir.

Biz ülkeye ve millete hizmet yolculumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz. İktidara geldikten sonra vatan topraklarının her karşını eserle, hizmetle buluşturduk. Önce 2023 hedeflerimizde, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğimizi inşa ettik.