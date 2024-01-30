Video Haber Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" | Video
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! 

Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" | Video

30.01.2024 | 12:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, seçim beyannamesini açıkladı. "Halka hizmet Hakka hizmettir" düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk." diyen Başkan Erdoğan, "Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan 31 Mart seçim sloganının "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olduğunu açıkladı.

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