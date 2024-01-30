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Giriş Tarihi: 30.1.2024 12:07 Son Güncelleme: 30.1.2024 17:05

TBMM toplandı: Can Atalay kararının okunması bekleniyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay hakkında açıklama yaptı. Leyla Şahin Usta, “Kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek” ifadelerini kullandı. Bugün TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Can Atalay ile ilgili kararın okunması bekleniyor...

TBMM toplandı: Can Atalay kararının okunması bekleniyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay hakkında açıklama yaptı. Usta açıklamasında, "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL TOPLANDI...

Öte yandan bugün TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Yapılacak kapalı oturumun ardından Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okunacak. Atalay'ın, milletvekilliği düşürülmüş olacak.

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TBMM toplandı: Can Atalay kararının okunması bekleniyor...
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