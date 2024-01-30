TBMM toplandı: Can Atalay kararının okunması bekleniyor...

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay hakkında açıklama yaptı. Usta açıklamasında, "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL TOPLANDI...

Öte yandan bugün TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Yapılacak kapalı oturumun ardından Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okunacak. Atalay'ın, milletvekilliği düşürülmüş olacak.