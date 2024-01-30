SON DAKİKA! TBMM toplandı: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü!
Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Yapılan kapalı oturumun ardından Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Böylece Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü...
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