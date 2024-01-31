Murat Kurum İstanbul için projelerini canlı yayında vurguladı: 100 bin kiralık konut yapacağız! Kentsel dönüşüme özel parantez...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul için vadettiği projeleri katıldığı canlı yayında aktardı. Kentsel dönüşümden trafik sorununa, hayvan barınma merkezlerinden vatandaşların taleplerine kadar birçok konuya değinen Kurum, İstanbul'daki tüm sorunları çözmeyi istediklerini kaydetti.
İSTANBUL'DAKİ COŞKUYU GÖRÜYORUM
Murat Kurum, "Yoğun bir şekilde sahadayız. Yoğun bir mesai içerisindeyiz. 59 gün kaldı seçime. İlk günden itibaren çarşıda, pazarda esnafımızın yanında çalışma temposu yürütüp İstanbullular ile kucaklaşıyoruz. İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiğim her yerde görüyorum. Gittiğimiz her sokakta yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.
Kurum, "İstanbullu, kaybolan yıllarının geri gelmesini istiyor. Trafikteki çilenin bir an önce bitmesini istiyorlar. Yönetminin İstanbul'a odaklanmasını istiyorlar." dedi.
Kurum şunları söyledi:
Herkes sizin, bizim gibi insan arıyor. Siyasetçiden beklediği verilen sözlerin tutulması. Verilen sözlerin tutulmaması, yarı zamanlı belediyecilik yapıp boş zamanlarda belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. Bizim siyaset anlayışımız hizmet odaklıdır. Milletin sorunlarına çözüm bulmak odaklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın millete vadedip yapmadığı bir iş yok. Vadettiğimiz bütün projeleri yaptık. Ben bakanlık döneminde 81 ile gitmiş biriyim. Bu illerde 500'ü aşkın ziyaretler yaptım. Milletimiz bunun takdirini yapıyor.
GİRİŞİMCİ KADINLARA VE GENÇLERE DESTEK
İBB'de kadın eli belediyeye yetkili makamlarda değecek. Belediyenin kendi içinde ve iştiraklerinde kadınlar olacak. Kadın yöneticilerimizi atayacağız. Biz kadınlarla ilgili projeler hazırlarken analizler, saha araştırmaları yaparak projeleri hazırladık. 100 bin girişimci kadına sermaye vereceğimizi açıkladık. Kadınların kendi işlerini kurabilmelerine imkan sağlayacağız. Bizim İSMEK'imiz vardı, burada kadınlarımızı kendi meslek dallarında, ilgileri oldukları alanlarda yetiştiriyorduk. Biz 100 bin lira sermayeyi gençlerimize de vereceğiz. Kadınlar İSMEK'te eğitim alıp iş hayatına atılacaklar. Kadınlarımız kendi ürünlerini İBB'nin kuracağı e-ticaret portalında satma imkanı vereceğiz. Biz bugünlere kadınlarımızla geldik. 22 yıldır iktidarda isek kadınlara verdiğimiz değerle geldik.
39 İLÇEMİZDE HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ KURACAĞIZ
Sokak hayvanları ile ilgili endişeyi görüyoruz. İstanbul'un sokaklarından endişeyi kaldıracağız. Bu konuya duyarsız kalmayacağız. İlgileniyormuş gibi yapmayacağız. Konunun çözümü noktasındaki irade neyse onu ortaya koyacağız. 39 ilçede hizmet verecek hayvan bakım merkezleri kuracağız. İstanbul'da 17 bin tane sahipsiz hayvana bakım yapabilecek alan var. Her konuda olduğu gibi CHP yönetimi bu konuya duyarsız kalmış. İki yakaya da doğal yaşam içerisinde hayvanlarla ilgili hizmetleri yapabileceğimiz tesisler kuracağız. Tek bir merkezden yaparak bunu kontrol altına alacağız. Biz bunu kontrol altına almazsak 3-5 sene sonra hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğiz hale gelecek. Sokaklarımız 5 sene içerisinde güvenli hale gelecek. Her türlü masrafı biz karşılayacağız. Sokaklarda insanımıza zarar verecek sokak hayvanı görmeyeceğiz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI
İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyon riskli konut söz konusu. Bunların 600 bininin acilen dönüşmesi lazım, bunlar çok riskli. Bunları bilimsel verilerle aldık. Bu konutlarda oturanlar bir depremde hayati tehlike ile karşı karşıya. Bakanlığım dönemimde 350 bin konut yaptık, sadece 5 yılda. 46 bin afet konutu yaptık anahtarını teslim ettik. Biz 20 yılda 1 milyon 250 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim ettik. Gelinen 5 yıllık süreçte mevcut yönetimin vaadi 115 bin konuttu, sadece 5 bin 86 konutu teslim etmişler. Bakanlık döneminde 350 bin konutu vatandaşlarımıza sunduk. 6 Şubat depremi olur olmaz seferberlik ruhu ile hareket ettik. Ben orada 60 gün bilfiil kaldım, 11 ilimizde uykusuz, helikopterle beldesine kadar gittim. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık.
100 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ
İBB 12 bakanlık eder, birçok bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi vardır. İstanbul kendisine yeter. 81 ile yetebilecek zenginliği vardır. Siz bütçenizi doğru kullanırsanız bunların hepsi yapılır. 650 bin konutun her yıl 60 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL kira ve taşınma yardımı yapacağız. 300 bini KİPTAŞ yapacak. 100 bin kiralanacak konut yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi tutulmuş vatandaşlara buraları kiralayacağız uygun fiyatlara. Kentsel dönüşümün hızlandırılmasını sağlayacağız. 18 ayda 100 bin kiralık konutu bitireceğiz. 250 bin konutun yerinde dönüşümünü özel sektör ve vatandaşın işbirliği ile yapacağız. Bizi bilenler boşu boşuna kardeşi, evladı yapmıyor. İş yapma anlayışım böyle oldu. Sözümüzü her zaman tuttuk. Biz bugüne kadar şehir meydanlarının ihyasını yaptık. Biz o yüzden sadece İstanbul diyoruz. Bu işleri yapabilmek için gece gündüz çalışacağım. Yapamazsam bir daha İstanbul'a ne aday olacağım ne de böyle bir söylem içerisine gireceğim. Bugüne kadar sözlerini tutan bir irade olduk. Bu sözleri hep tuttuk, tutacağız. Biz dertiliyiz ve sorunları çözmek istiyoruz.
Sokak evlerimizi dönüştürün diyor. 39 ilçede projelerimizi yapacağız. Şu an bizim başlattığımız 171 bin konutun şantiyesi fiilen devam ediyor. 81 ile hizmet ederken bakanlık döneminde İstanbul'a da ettik, 39 tane Millet Bahçesi yaptı. 39 ilçede bu projeleri yapacağız. Biz söylüyorsak yaparız.