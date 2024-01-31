Murat Kurum’un ’Depremlerdeki can kaybı’ açıklamasını çarpıttılar! Fondaş medyanın algı operasyonuna jet yalanlama

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında İstanbul ile ilgili projelerinin detaylarını paylaştı, soruları yanıtladı. Konuşmasında Türkiye'deki deprem riskine değinen Kurum, "Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar önemli." dedi.
"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ENERJİYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERECEĞİZ"
Türkiye'deki depremlerde 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kurum, "Elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz." şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'DA 800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"
İstanbul'da yapılan ve yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklama yapan Kurum, "İstanbul'da 22 yıllık sürede 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut yapmışız. 39 ilçede bizim işimizi görürsünüz. Her yerde kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Şantiyelerimiz devam ediyor. Konutlarımız bitmek üzere" dedi.
MUHALİF MEDYADAN ALGI OPERASYONU
Fondaş kanallar ve muhalif medya, Murat Kurum'un konuşmasındaki "Depremlerde 130 bin kişi hayatını kaybetti" ifadesi üzerinden algı operasyonuna girişti. Kurum'un verdiği rakamı 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı olarak çarpıtan muhalif medyaya jet yalanlama geldi.
"CUMHURİYET TARİHİNDE DEPREMDE ÖLENLERİN YAKLAŞIK TOPLAM SAYISI"
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sorduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık, Murat Kurum'un 130 bin rakamına ilişkin "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak" ifade ettiğini kaydetti.
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KURUM DAHA ÖNCE DE SON 1 ASIRDA YAŞANAN DEPREMLERDE 130 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.