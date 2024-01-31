Murat Kurum’un ’Depremlerdeki can kaybı’ açıklamasını çarpıttılar! Fondaş medyanın algı operasyonuna jet yalanlama

"CUMHURİYET TARİHİNDE DEPREMDE ÖLENLERİN YAKLAŞIK TOPLAM SAYISI"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sorduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık, Murat Kurum'un 130 bin rakamına ilişkin "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak" ifade ettiğini kaydetti.

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KURUM DAHA ÖNCE DE SON 1 ASIRDA YAŞANAN DEPREMLERDE 130 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti. Kurum, açıklamasında "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.