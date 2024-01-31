Murat Kurum'un 'Depremlerdeki Can Kaybı' açıklamasına Fondaş Medyadan bilinçli çarpıtma! İşte sistematik yalanı çürüten video...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem riskine vurgu yaptı. Fondaş medya ise Murat Kurum'un canlı yayın esnasında 'Depremlerdeki Can Kaybı' ile ilgili açıklamasını bilinçli bir biçimde çarpıttı. Murat Kurum ise söz konusu provokasyonları jet bir şekilde yalanladı. Kurum, Candaş Tolga'ya yaptığı açıklamada verdiği 130 bin rakamını, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak' ifade ettiğini söyledi. Öte yandan; Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde de katıldığı bir yayında, "Bir taraftan deprem bölgesiyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. 130 bin canımızı yitirdik bu depremlerde, Son 1 asırda 130 bin canımızı depremlerde ülkemizde kaybettik" şeklindeki tüm provokasyonları boşa düşüren açıklaması ortaya çıktı! İşte o video...