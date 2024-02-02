Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı

"3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesini sağladık"

Önce çadırlar kuruldu. Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. Bunların bir kısmı bireysel olarak dağıtıldı. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu. Yaklaşık 2,5 milyon afetzedemize buradalarda geçeci olarak barınma imkanı sağlandı. Tüm bunlar yapılırken depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesini sağladık. Türk Hava Yollarımız bu dönemde 13 bin 701 sefer ile 2 milyonu aşkın yolcu taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdı. Aynı zamanda THY, 712 kargo seferi ile 32 bin 770 ton yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde; 993 bin vatandaşımızın ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına giren 120 bin öğrencimizin, bölgeye gidiş ve dönüşleri sağlandı. 478 bin vatandaşımız KYK yurtlarında, 710 bin vatandaşımız ise MEB yurtlarında olmak üzere, toplam 1 milyon 188 bin vatandaşımız yurtlarda misafir edildi.

Bir taraftan tüm bu koordinasyon sağlanırken, Diğer yandan da geçici barınma merkezleri Yani konteynerler üretiliyor, Konteyner kentler kurulmaya başlanıyordu.

İlk bireysel konteynerimizi depremin 2. günü kurmaya başladık. 20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş Karacasu'da İlk konteyner kentte yaşam başladı.

Bugün geldiğimiz noktadaysa 414 konteyner kentte 215.224 konteyner kurulumu gerçekleşti. Bu konteynerlerde; 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

Konteynerlerde; ısıtıcı, klima, vantilatör, buzdolabı gibi temel ihtiyaçlar malzemeleri yer alıyor. Ayrıca bu konteyner kentlerde; Sağlık ocağından okullara, Kreşlerden mescitlere,Marketlerden eczanelere, Oyun parklarından psiko sosyal destek alanlarına kadar Bütün sosyal donatılar Vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

Konteynerlerin dışında; geçici barınma hizmetlerinde bir diğer önemli adımsa kira destek ödemeleriydi.

14 MİLYAR 453 MİLYON LİRA KİRA DESTEĞİ

Bugüne kadar, Geçici barınma hizmeti kapsamında; 349 bin hanemize Toplam 14 milyar 453 milyon lira "Kira Destek Ödemesi" yapıldı.

Bu kapsamda; ev sahiplerine aylık 7 bin 500, Kiracılaraysa 5 bin lira kira destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor.

AFAD'ın başlattığı: 'Evim Yuvan Olsun'' kampanyası ile de Vatandaşlarımız hem gönül kapılarını hem de Evlerinin kapılarını depremzedelerimize açtı.

İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi depremzedelerimize, AFAD-Kızılay iş birliğiyle her ay 4.500 lira yüklenen 69.289 ESEN KART dağıtıldı. Bu kartlara; Beş aylık toplam: 1 milyar 8 milyon 141 bin lira yüklendi.

Aynı zamanda; 1 milyon 979 bin haneye 10 bin Lira Destek Ödemesi, 557 bin haneye 15 bin Lira Taşınma Yardımı 41 bin aile yakınına ise 100'er bin Lira Vefat yardımı yapıldı. Toplamda; 106 milyar 728 milyon Lira kaynak Deprem bölgemize aktarıldı.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında: 128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon Lirası harcandı. Bağış hesaplarımız ile ilgili bütün süreçler ve Veriler; şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAD kurumsal web sitesinde ve Sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Nakdi yardımların yanı sıra, Ayni yardımlarda da "Asrın Dayanışması" sergilendi. Kimi yardımseverler konteyner kent kurdu, Kimi kalıcı konut yapımını üstlendi, Kimi de tırlar dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.

Değerli Vatandaşlarımız, Deprem sonrası üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz bir başka konuysa hasar tespitlerinin yapılması ve enkazların kaldırılmasıydı.Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde Hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın Enkazları 68 günde tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 602'sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar; hacme göreenkaz kaldırma işleminin %91'i gerçekleştirildi. Geriye kalan enkaz kaldırma süreçleri de Yoğun bir şekilde devam ediyor.