Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.