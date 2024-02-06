Hamza Dağ, Bayraklı’da duyurdu: Orta hasarlı binalar için formül hazır

AYNI MASA ETRAFINDA BULUŞMA KONUSUNU YAŞAYAMADIK

Dağ açıklamasında "Binalarla ilgili az, orta ve ağır hasarlı olmak üzere planlama yaptık. 5 bin tane ağır hasarlı konut vardı. Bunların bin 700 tanesi yerinde, 3 bin 200 tanesi rezerv alanda yeniden inşa edildi. Orta hasarlılarla ilgili de talepler var. Bunlarla ilgili çözüm formülünü de önümüzdeki günlerde anlatacağız. Orta hasarlılar için Binali Bey ile birlikte Halk Bankası uygun kredi verilmesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuda ilerleme de var. Emlak Konut'un orta hasarlı evler için yaptığı çalışmalar var. Büyükşehir belediye başkanlığı nasip olursa bir formül ortaya koymak istiyoruz. Emlak Konut, büyükşehir belediyesi, kamu bankalarından oluşan bir konsensüsle bir kısmının büyükşehir tarafından karşılanacağı, işin ise Emlak Konut'un binayı yapacağı, kamu bankasının kredi desteği vereceği bir formül düşünüyoruz. Bunu tek başına belediye olmaksızın yapılamaz mı? Belediye de işin içine girmesi bir noktada işi kolaylaştırır. Biz bugüne kadar bunu yaşayamadık. Aynı masa etrafında buluşma konusunu yaşayamadık. Bunu inşallah 1 Nisan'dan sonra sağlayacağız. Büyükşehir işin yükünün bir kısmını alacak. Sadece bir-iki kurum değil 3-4 kurum elini taşın altına sokarsak daha hızlı olur" dedi.

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