Hamza Dağ’dan İzmirlilere “Suda Yüzde 50” müjdesi! "Göreve geldiğimde ilk işim bu olacak.."

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu ile bir araya geldi.

Sözlerine gösterilen sevginin güç kaynağı olduğunu belirterek başlayan Dağ, "Kimimizin yaşadığı ama her birimizin evi ortak paydası, ortak sevdası olan İzmir'de sizlerle bir arada olmaktan büyük onur ve memnuniyet duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığımızın açıklanmasının hemen ardından hiç beklemeden şehrimizi sokak sokak, mahalle mahalle her adımını arşınlayarak hemşehrilerimize bir araya geliyoruz. Gittiğimiz her yerde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, tüm İzmirli hemşehrilerimizin bizlere göstermiş olduğu bugün bizim için büyük bir güç kaynağı olmakta ve aynı zamanda sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın taleplerini bu anlamda not almaktayız. 4 dönem sizlerin oylarıyla, desteğiyle milletvekilliği seçilmiş olduğum süreç boyunca da bizi çalışma, usul ve adabımız hep bu şekilde olmuştur. Hemşehrilerimizin görüşleriyle oluşan bu çalışmalarımızda bize her zaman yol gösterici olmuştur" diye konuştu.