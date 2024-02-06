DHKP/C’li teröristlere CHP VE HDP sahip çıkmış! Cezaevinden kurtarmak için yarışa girmişler

TERÖRİSTİ 'GENÇ ÖĞRENCİ' DİYEREK SAVUNMUŞ



Gergerlioğlu'nun bir diğer skandalı ise Pınar Birkoç hakkında oldu. Gergerlioğlu Meclis'te de de basın açıklaması yaparak teröristlere sahip çıktı.