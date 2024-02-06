DEM Parti'li Gergerlioğlu'nun, öldürülen terörist Pınar Birkoç'u savunduğu ortaya çıktı | Video 06.02.2024 | 15:07 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırıda etkisiz hale getirilen DHKP/C'li terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çağlayan Adliyesi'ne saldırı düzenleyen 2 DHKP/C'li terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş ve saldırıda aralarında polis ekiplerinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Teröristlere ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun toplantıda, "Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?" dediği öğrenildi.