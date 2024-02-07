Birgün Gazetesi’nin Basın İlan Kurumu’ndan aldığı paraları terör örgütünün ajansına ödediği ortaya çıktı! Büyük tepki var...

İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı'na gerçekleştirilmek istenen terör saldırısı, kendini sol medya olarak tanımlayan Cumhuriyet ve Birgün gibi medya kuruluşlarının 'özgürlük' söylemi altında terörle ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi. Adalet Sarayı'na saldırı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristler ile ilgili Cumhuriyet ve Birgün'de daha önce birçok güzelleme haberin yer aldığı ortaya çıktı. Birgün'ün olayı bir başka boyuta taşıyarak PKK'nın medya ajansı ANF'ye de abone olduğu görülüyor. Aynı Birgün Gazetesi, Basın İlan Kurumu'na üyelikten milyonlarca lira para alıyor. Bir başka açıdan bakılırsa; Basın İlan Kurumu'ndan alınan paralar terör örgütünün ajansına da kaynak olarak aktarılmış oluyor.
DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SALDIRDI
DHKP-C'li teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla, dün öğle saatlerinde Çağlayan Adalet Sarayı'na silahlarla saldırmak istedi. Polisler, durumu erken fark ederek teröristleri etkisiz hale getirdi. Saldırıda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
SOL MEDYANIN TERÖRİSTLERLE İLGİLİ OLUMLU HABERLER YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Saldırının ardından teröristlerin kimliğinin paylaşılması ile Cumhuriyet ve Birgün başta olmak üzere sol medyada DHKP-C'li Birkoç ve Yayla'nın haberlerinin yer aldığı ortaya çıktı. Daha önce de, birçok DHKP-C'li teröristi öven Cumhuriyet ve Birgün'ün Birkoç ve Yayla'ya da özel bir destek verdiği görülüyor.
BİRGÜN, DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİN İŞKENCE GÖRDÜĞÜ YALANINA SARILARAK HABER YAPMIŞ
Birgün Gazetesi'nde Hüseyin Şimşek imzasıyla 2018 yılında 'Önce Tekmil Sonra Görüşme' şeklinde bir haber servis edildiği görülüyor. Haberde, terörist Emrah Yayla'nın tekmil vermeye zorlandığı iddia ediliyor ve teröriste sahip çıkılıyor.
DAYAK İDDİASIYLA BİR KEZ DAHA KUCAK AÇMIŞLAR
Birgün Gazetesi'nde yine 'Tutuklulara dayak ve Hücre cezası' şeklinde bir haber daha servis edildiği görülüyor. Haberde, yine DHKP-C'li terörist Emrah Yayla'dan bahsediliyor ve dayak iddiasında bulunuluyor. Haberde, "Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görüş hakkının engellenmesine itiraz eden 3 tutuklunun müdürün gözetiminde askerlerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Emrah Yayla, Arif Sönmez ve Mehmet Sevik adlı tutuklular dövüldükten sonra farklı cezaevlerine sürgün edildi. " ifadeleri yer alıyor.
CUMHURİYET GAZETESİ'NİN DE BİRGÜN'DEN FARKI YOK
Sol medyanın bir diğer gazetesi Cumhuriyet de, DHKP-C'li teröristlere kucak açan haberlere imza attı. O haberlerden birinde Sibel Bahçetepe isimli muhabir, Çağlayan Adalet Sarayı'na terör saldırısı gerçekleştiren Pınar Birkoç'u savunuyor. , "Pınar Birkoç, iki yılı aşkın süredir Düzce T tipi cezaevinde" başlıklı haberde, terörist savunuculuğu yapılıyor.
HABERLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AJANSINDAN ALIYORLAR
Birgün Gazetesi'nin terör örgütü DHKP-C'yi savunan, teröristlere kucak açan haberleri ortaya saçılırken, haberlerin kaynağı da çok geçmeden ortaya çıktı. Birgün, terör örgütünün ajansı ANF'ye resmi olarak üye olarak görülüyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖDEDİKLERİ PARAYI BASIN İLAN KURUMU'NDAN ALIYORLAR
Terör örgütü PKK'nın ve DHKP-C'nin ajansı ANF'ye abone olan Birgün Gazetesi, finansının büyük kısmını devletin Basın İlan Kurumu'ndan karşılıyor. Bir başka açıdan bakıldığında Basın İlan Kurumu'ndan Birgün Gazetesi'ne ödenen paralar, terör örgütü ajansı ANF'ye veriliyor. Basın İlan Kurumu'nun paralarının terörün finansmanına gitmesi büyük tepki çekti.
CUMHURİYET'TE DHKP-C'Yİ SAVUNAN MUHABİRİ DE BİRGÜN ALMIŞ
Teröristlerin haklarını sözde mağduriyet haberleri ile savunan Sibel Bahçetepe isimli gazeteci uzun yıllar görevini Cumhuriyet Gazetesi'nde yerine getirdi. Bahçetepe'nin şu sıralar Birgün Gazetesi'nde çalıştığı öğrenildi.
ANF'NİN PKK AJANSI OLARAK ÇALIŞTIĞININ BELGESİ
Birgün Gazetesi, ANF'yi ajans olarak gördüğünü iddia ederek bir açıklama da yapabilir. Ancak bu açıklama da ANF'nin Bebek Katili Abdullah Öcalan ve teröristleri yere göğe sığdıramayan haberleri ile çürüyor.
İşte Birgün'ün abone olarak binlerce lira ödediği ANF isimli terör ajansının bir haberi: