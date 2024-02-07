Birgün Gazetesi’nin Basın İlan Kurumu’ndan aldığı paraları terör örgütünün ajansına ödediği ortaya çıktı! Büyük tepki var...

İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı'na gerçekleştirilmek istenen terör saldırısı, kendini sol medya olarak tanımlayan Cumhuriyet ve Birgün gibi medya kuruluşlarının 'özgürlük' söylemi altında terörle ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi. Adalet Sarayı'na saldırı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristler ile ilgili Cumhuriyet ve Birgün'de daha önce birçok güzelleme haberin yer aldığı ortaya çıktı. Birgün'ün olayı bir başka boyuta taşıyarak PKK'nın medya ajansı ANF'ye de abone olduğu görülüyor. Aynı Birgün Gazetesi, Basın İlan Kurumu'na üyelikten milyonlarca lira para alıyor. Bir başka açıdan bakılırsa; Basın İlan Kurumu'ndan alınan paralar terör örgütünün ajansına da kaynak olarak aktarılmış oluyor.