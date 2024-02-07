CHP’de ‘pasta’ bölüşülemiyor

CHP'de Parti Meclisi (PM) 9 Şubat Cuma günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını netleştirecek. Çankaya ve Kadıköy adaylarının da görüşülmesi beklenen toplantı öncesi, partide eşi benzerine az rastlanan bir iç savaş yaşanıyor. Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşine sahne olan iki noktada, iki taraf da kendi adaylarını karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyor. Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i Çankaya'da aday yapmaya çalışıyor. İmamoğlu da kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı göstermek istiyor. İki ismin de adaylık başvurusunda bile bulunmadan ön plana çıkmaları, partilileri isyan ettirdi. Çankaya'da 22 aday adayı ortak bildiri yayımlayarak haksız rekabete tepki gösterdi. Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın ise Hadi'nin olası adaylığı durumunda istifa hazırlığında olduğu öne sürüldü.CHP'deki iç savaş 'Kale' olarak adlandırılan bölgelerde de devam ediyor. İzmir'de Özgür Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında 3'e bölünen parti, Çanakkale'de de bir diğer isyanla yüzleşti. Bu süreçte İstanbul Ataşehir ve İzmir Çiğli de diğer kriz noktaları oldu. Pastanın bir türlü bölüşülemediği CHP'deki iç savaş, Eskişehir'de 25 senelik Yılmaz Büyükerşen dönemini de sona erdirdi.