Terör örgütü PKK’nın sözcüsü: Birgün! Teröre resmen kalkan oldular: Skandal ifadeler

Çağlayan Adliyesi'ne dün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken, kaçan teröristlerden biri de yaralı olarak yakalandı.

Hain saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Dilfiraz K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin DHKP-C üyesi olduklarını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam ediyor.