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Giriş Tarihi: 8.2.2024 19:26 Son Güncelleme: 8.2.2024 19:57

Kirli ortaklıkta yeni perde! DEM Parti'nin Öcalan eylemine CHP'den ziyaret

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve terör örgütünün siyası uzantısı konumundaki ortağı DEM Parti'de adaylık trafiği sürüyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İBB Başkan adaylığı Kandil'in talimatıyla reddedildi. Yaşanan gelişmeler CHP-DEM-Kandil üçgeninin varlığını bir kez daha gündeme taşırken CHP Esenyurt İlçe Teşkilatının DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirdiği, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talebi ile başlatılan 'adalet nöbeti'ne destek verdiği ortaya çıktı.

Kirli ortaklıkta yeni perde! DEM Parti’nin Öcalan eylemine CHP’den ziyaret

DEM Parti, yapılan görüşmenin ardından alınan ortak karar sonucu Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

ADAYLIĞI REDDEDİLDİ

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul için aday adayı olarak ismi geçenlerin partiye güç verdiği ve adaylık için en çok Başak Demirtaş'ın isminin öne çıkartıldığı" belirtilerek, "Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş'ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video

TALİMAT KANDİLDEN

Bu karar CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul planını ortaya çıkardı. Buna göre Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yolladı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığın kanıtıydı.

CHP'DEN DEM'E ZİYARET

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı. DEM Parti binalarında da Öcalan'a özgürlük talebiyle çeşitli eylemler gerçekleştiriliyor. DEM'in ortağı CHP'nin de bu eylemlere destek verdiği ortaya çıktı.

SKANDAL PAYLAŞIM

CHP Esenyurt İlçe Teşkilatı, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüler partinin ilçe teşkilatına ait resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 29 Ocak'ta paylaşılan görsele şu skandal not düşüldü:

"Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği."

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Kirli ortaklıkta yeni perde! DEM Parti'nin Öcalan eylemine CHP'den ziyaret
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