Kirli ortaklıkta yeni perde! DEM Parti’nin Öcalan eylemine CHP’den ziyaret

ADAYLIĞI REDDEDİLDİ

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul için aday adayı olarak ismi geçenlerin partiye güç verdiği ve adaylık için en çok Başak Demirtaş'ın isminin öne çıkartıldığı" belirtilerek, "Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş'ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video

TALİMAT KANDİLDEN

Bu karar CHP-DEM-Kandil üçgeninde İstanbul planını ortaya çıkardı. Buna göre Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yolladı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığın kanıtıydı.