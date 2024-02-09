Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine operasyon!

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde NARKOGÜÇ-48, 15 ilde ise NARKOGÜÇ-49 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-48" Operasyonlarında; 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

Jandarma'dan zehir tacirlerine Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı | Video

15 İLDE NARKOGÜÇ-49 OPERASYONU

15 ilde NARKOGÜÇ-49 operasyonu düzenlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, açıklamasına şöyle deam etti: Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-49" Operasyonlarında 1 ton 110 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 214 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.