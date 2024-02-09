Video Yaşam Jandarma'dan zehir tacirlerine Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı | Video
Jandarma'dan zehir tacirlerine Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı | Video

Jandarma'dan zehir tacirlerine Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı | Video

09.02.2024 | 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen “Narkogüç-49” Operasyonlarında 1 Ton 110 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildiğini belirterek 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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