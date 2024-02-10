Aziz Yeniay’dan Ekrem İmamoğlu’nun algı operasyonuna tepki: Hayırdır! Bilgiyi kimden aldın?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında alçak bir saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahlarla gerçekleşen saldırıda bir kadın vatandaşımız ağır şekilde yaralandı. Yoğun bakımdaki yaralı vatandaşımıza müdahale sürüyor.
YENİAY YAŞANANLARI ANLATTI
Alçak saldırıya hedef olan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay A Haber'de saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeniay olay anını anlatırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saldırı ile ilgili yaptığı paylaşıma da tepki gösterdi.
BİR ANDA PANİK YAŞANDI!
Yeniay "Otomatik silahlarla sokak tarandı. Yoldan geçen bir hanım kızımız yaralandı. Dernek kapalı ve yola sıfır bir mekan. Biz de yola üç metre mesafedeyiz. Oradaki seslerle bir panik yaşandı. Sonuç itibarıyla hedef kimdi bilemiyoruz. Bir terör olayıydı. Maskeli üç şahıs otomatik silahlarla bulunduğumuz sokağı taradı." dedi.
"SALDIRININ AMACI TOPLUMU KORKUTMAKTIR"
Yeniay sözlerini şöyle sürdürdü: Geçmişte 2004 ile 2014 arası belediye başkanlığı yaptım. Buradaki saldırının amacı toplumu korkutmaktır. Hedefin kim olduğunun önemi yoktur. Emniyetimiz en kısa zamanda konunun tüm detaylarını açıklayacaktır. Biz de öğreneceğiz. Uzun zamandır burada terör olayları gündeme gelmezken seçim sathında böyle bi fiilin gerçekleşmesi son çırpınışların olduğunu gösteriyor.
İMAMOĞLU'NUN ALGI OYUNUNA TEPKİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yeniay ve AK Partililere yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili "Asayiş olayı" tanımlaması ile ilgili de konuşan Yeniay, İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımı hakkında Yeniay "Bu talihsiz bir açıklama. Emniyet'in araştırdığı noktada bir kişi böyle beyanattta bulunuyor. Hayırdır? Muhatabın kimdi kimlerden bilgi aldınız?" diye sordu.
SOSYAL MEDYADAKİ MANİPÜLASYONLARA DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyadaki manipülasyonlara da dikkat çeken Yeniay şunları ekledi: "Kardeşlik birlik iklimini bozmak için terör odakları düğmeye basmış durumda. Sosyal medyanın incelenmesi gerekiyor. Bölgede barış iklimi var. Birileri bilinçli olarak orada bir dert varmış gibi davranması aymazlıktır. Emniyet'imiz somut açıklama yapmadan beyanatta bulunmak doğru değil.