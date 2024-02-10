Aziz Yeniay’dan Ekrem İmamoğlu’nun algı operasyonuna tepki: Hayırdır! Bilgiyi kimden aldın?

İMAMOĞLU'NUN ALGI OYUNUNA TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yeniay ve AK Partililere yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili "Asayiş olayı" tanımlaması ile ilgili de konuşan Yeniay, İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımı hakkında Yeniay "Bu talihsiz bir açıklama. Emniyet'in araştırdığı noktada bir kişi böyle beyanattta bulunuyor. Hayırdır? Muhatabın kimdi kimlerden bilgi aldınız?" diye sordu.