Video Haber AK Partili Aziz Yeniay AHaber'e konuştu: Küçükçekmece'deki saldırı nasıl gerçekleşti?
AK Partili Aziz Yeniay AHaber'e konuştu: Küçükçekmece'deki saldırı nasıl gerçekleşti?

AK Partili Aziz Yeniay AHaber'e konuştu: Küçükçekmece'deki saldırı nasıl gerçekleşti?

10.02.2024 | 22:14

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin AHABER canlı yayınında konuştu.

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