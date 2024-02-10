Murat Kurum’dan Küçükçekmece’deki alçak saldırıya tepki: Failler en kısa sürede yakalanacak

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay Kanarya Mahallesi'nde seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaşımız yaralandı.

Alçak saldırıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum, yaralı vatandaş için ziyarette bulunduklarını ve kendisine müdahalenin sürdüğünü belirtti.

"TÜM TAHKİKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Murat Kurum şunları söyledi: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayımız Aziz Yeniay ve arkadaşlarımızın seçim çalışması esnasında Küçükçekmece Kanarya Mahallemizde aday tanıtım töreni yapılırken uzun namlulu ve tabancalarla ateş açılmıştır. Bu ateş sonucunda buradan geçen bir kardeşimiz ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet, Emniyet birimlerimiz gerekli tüm tahkikatları gerçekleştirmektedir.

DOKTORLAR YARALI VATANDAŞA MÜDAHALESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yaralı vatandaşımız için ziyaret gerçekleştirdik. Doktorlar tüm müdahaleleri yapmaktadırlar. Sayın cumhurbaşkanımız bilfiil takip etmektedir. Ailesiyle görüştük. İnşallah rabbim şifa verir. İstanbullu hemşehrilerimize gençmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"DEMOKRASİMİZE YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Demokrasimize birliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Failleri Emniyet birimlerimiz en kısa sürede kıskıvrak yakalanacaktır. Sorumlulara gereken ceza verilecektir.