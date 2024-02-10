Son dakika: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırı

Son dakika... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaşımız yaralandı.
AK Parti programına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alçak saldırıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya şu faideleri kullandı: Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.
MURAT KURUM: ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK
İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum da saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı. Kurum "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum." dedi. Kurum, "Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" diye ekledi.
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.