Son dakika: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırı

Son dakika... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaşımız yaralandı.

AK Parti programına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alçak saldırıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya şu faideleri kullandı: Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.