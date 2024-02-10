Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'un seçim afişlerini Büyükşehir Zabıtalarına indirtti. Yavaş Altınok'un seçim afişlerini indirterek yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını ortaya koymuş oldu.
"ANKARA'DA AYRIMCILIĞI KALDIRDIK" DEMİŞTİ
"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı.
Skandal görüntüler ortaya çıktı: Yavaş, Altınok'un afişlerini indirtti | Video
Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.