Skandal görüntüler ortaya çıktı: Yavaş, Altınok’un afişlerini indirtti

DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK SÖZLERİ

Ankara'ya dürüst ve adil belediyecilik anlayışını getirdiklerini her fırsatta dile getiren Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Turgut Altınok'u engellemek için belediye imkanlarını kullanması akıllarda sorulara neden oldu.