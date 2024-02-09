Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan, Yavaş’ı terletecek! sorular 300 milyar TL bütçe nereye gitti

"BURASI PARİS Mİ, PARİS'TE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Altınok köylerdeki su fiyatlarıyla ilgili, "Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, yol katılım payı da 60 bin liraymış. Burası Paris midir? Paris'te böyle bir şey yok. (Mansur Yavaş) Londra'ya sık sık gidiyorsun, Londra'da böyle bir para yok. Köylerden su abonelik parası 500 lira alacağız, olmayandan da almayacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak" açıklamasını yaptı.

"GERÇEK ANKETLERDE ALTINOK ÖNDE, REHAVETE KAPILMAK YOK"

Balâlılara seslenen Altınok, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan anketlerle ilgili konuştu. Altınok, gerçek anketlerin sokaklar olduğunu ve sokakların gerçeği yansıttığını belirterek, "Nüfus kâğıdında 'Ankara' yazacak! Ama önemli olan gönlünde, yüreğinde; eserlerinle, icraatınla Ankaralı olacaksın. Sahte anketlere inanmayın, gerçek anket burada, sokaklarda. Her gittiğimiz yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız." dedi.