Kabinenin gündemi terörle mücadele, ekonomi ve deprem konutları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. İşte toplantının konu başlıkları:Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti.İç ve dış gelişmelerinin değerlendirileceği toplantıda ekonomik gelişmeler de ele alınacak. Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları konuşulacak.Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durum değerlendirilecek. Küçükçekmece'deki AK Parti saldırısı, Çağlayan Adliyesi'ndeki DHKP-C saldırısı ve İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik DEAŞ saldırıları ayrıntılı olarak ele alınacak.Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konuşulacak.Deprem konutlarının teslim törenine katılan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti. 2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yapımı tamamlanan projelerle ilgili sunum yapacak.