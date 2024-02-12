Maltepe Belediyesi saldırganı eski CHP’li çıktı... “Başkan aşağılayınca ateş ettim”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Fevzi Polat'ın Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşmek için randevu aldı. 5 Temmuz günü üzerinde bulunan ruhsatsız silahla belediye binasına giriş yaptı. Bu sırada herhangi bir aramaya tabi olmadı.
KOLUNA MÜDAHALE ETMİŞ, KURŞUN İSABET ETMEMİŞ
Randevu saati geldiğinde Ali Kılıç'la görüşmek üzere odasına giren Fevzi Polat, görüştükten sonra odadan çıkıp bir süre sonra tekrar girmek istedi. Odaya her girdiğinde taraflar arasında tartışma yaşandı. Polat'ın ruhsatsız silahıyla Kılıç'a öldürme kastıyla 2 el ateş ettiği, Kılıç'ın ise silah ilk ateşlendiği sırada şüphelinin koluna yaptığı müdahale ile kurşunların isabet etmediği aktarıldı.
"BAŞKANI MADDİ MANEVİ DESTEKLEMİŞTİM"
Belediyeden yapılan açıklamada şüphelinin psikolojisinin bozuk olduğu söylense de tutuklanan şüpheli, Ali Kılıç'ı 8 yıldır tanıdığını, kendisinin de Maltepe CHP üyesi olduğunu ve Kılıç'ı başkan olduğunda maddi-manevi desteklediğini söyledi. Geçen yıl parti görevinden istifa ettiğinde, olaydan 2 ay önce Kılıç'ın kendisini makamına davet ettiğini söyleyen Fevzi Polat, "Beni tanıdıkları için üzerimi aramadılar. Kılıç makamında bana hakaret etti, 'oğlun yanlış yapıyor, rakiplerimle hareket ediyor' dedi. tartıştık ve beni kovdu. Bir süre sonra tekrar girdim. Yine hakaret edip odadan atmak için kolumdan tuttu. Uzun süre aşağılanmaya maruz kaldığım için 2-3 el ateş ettim" dedi.
19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Şüphelinin başka kişilerce azmettirildiği yönünde ihbarları da değerlendiren savcılık, ihbarın doğruluğuna ilişkin bir tespit yapılmadığını ekledi. Şüphelinin, tartışma sonucunda silahını müştekiye öldürme kastıyla doğrulttuğunu belirten savcılık, 2 el ateş ettiğini kaydetti. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.