Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırı

Olay Maltepe Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Maltepe Belediyesinde gerçekleşti. Belediye binasına gelen daha önce belediye ile iş yapan bir müteahhit olan Fevzi Polat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir süre odasında konuştuktan sonra belediye binası içinde ateş açtı. Görevlilerin müdahalesiyle saldırgan gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye görevlileri tarafından yakalanan saldırgan olay yerine gelen polislere teslim edildi. Kanser hastası olduğu iddia edilen Fevzi Polat, polis tarafından emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de binada inceleme yaptı.

BELEDİYE: SALDIRGANIN PSİKOLOJİK SORUNLAR VAR

Maltepe Belediyesi saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Polis ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor