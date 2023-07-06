Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldıran şüpheli müteahhit tutuklandı

Maltepe Belediyesi'nde daha önce iş yapan müteahhit Fevzi Polat, iddiaya göre dün öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşmek istemiş, görüşmeden bir süre sonra belediye binasına ateş açmıştı. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan saldırgan, belediye görevlilerince yakalanmış, aynı zamanda kanser hastası olduğu iddia edilen şüpheli polis ekiplerince de gözaltına alınmıştı.

SALDIRGAN ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Fevzi Polat bugün adliyeye getirildi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli adamı "Silahla tehdit" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"BELEDİYE BAŞKANININ HAKARETLERİNDEN GÖZÜM DÖNDÜ"

Hakimlikteki sorgusunda Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri süren şüpheli Polat, "Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. İki dönem de kendisini desteklediğimi söyledim fakat bu dönem niye desteklemediğini sordu. Bende desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. 'Çık dışarı. Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin' dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi. Bende oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Dışarı çıktım. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. 'Biz bunları hak etmedik, bu makam babanın malı değil bizim sayemde geldin' dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.