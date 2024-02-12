Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü! Basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Gezeravcı bilim misyonunu başarıyla tamamladı. Uzayda 13 bilimsel deney başarıyla tamamlandı.

Ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından da bu misyon oldukça kıymetlidir. Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme kapasitesini takip etmiş oldular.

Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız.

İkinci astronotunumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

AR-Ge programları başlatacağız."