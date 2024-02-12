Alper Gezeravcı'dan önemli açıklamalar: "Bu sadece başlangıçtı, ilk görev başarıyla sonuçlandı" | Video
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 9 Şubat akşamı dünyaya dönüş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerin gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Uzay limanı kurup, ay programını gerçekleştireceğiz." dedi. Gezeravcı ise yaptığı açıklamada, "Belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin gururuyla ülkemize döndüm. Bu sadece başlangıçtı, ilk görev başarıyla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.
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