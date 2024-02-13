Emine Erdoğan Dubai’de Sıfır Atık hareketini anlattı: Kirletilen deniz hepimizin kıyısına vurur, kirletilen hava hepimizi zehirler

İnsanın her bir kararının, bilinç ve vicdan süzgecinden geçirerek, iyiliği ve erdemi yeryüzünde hakim kılabilecek güçlü bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Erdoğan, "Bir umut varsa o da sınamalar karşısında elini taşın altına koyan, cesur ve sağduyulu insanlardadır. Unutmayalım, umutsuzluk ancak bu çarpık tüketim düzenini sürdürmek isteyenlerin işine yarar." diye konuştu.

Umudunun, dünyanın neresinde olursa olsun, elinden geleni ortaya koyarak günlük hayatı sürdürülebilir hale getiren çevre gönüllülerinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Onlar, modern hayatın tüm zor koşullarına rağmen tek kullanımlık pet şişeyi reddederek matara tercih edenler, gıda atıklarını çöpe atmak yerine kompost ile gübreleştiren ve bu doğal gübre ile toprağı zenginleştirenler, kullanmadıklarını geri dönüştürerek eşyaya yeniden ve yeniden hayat verenler. Tüketerek yok eden ve nihayetinde yok olanların karşısında, dünyaya hayat verenler. Ülke sınırlarını aşan iklim tehdidi ile mücadelenin isimsiz kahramanları, işte bu kişiler, ihtiyaçlarını, diğer insanlara ve tabiata duyarlı bir şekilde düzenleyenlerdir."

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kimseyi geride bırakmama ilkesinin de bu ortak duyarlı birlikteliğin tezahürü olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Hayat kaynağımız okyanus ve denizlere atılan plastikler, en derinlere ulaşarak bir virüs gibi tüm canlı hayatını zehirlerken sorumluluklarımızı elimize almalıyız. Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde miras bırakmak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız." dedi.