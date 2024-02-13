Video Haber Emine Erdoğan: "Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız"
Emine Erdoğan:

Emine Erdoğan: "Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız"

13.02.2024 | 16:11

Emine Erdoğan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek" programında konuştu.

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