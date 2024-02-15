İstanbul’da 3 ayrı suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu liderliğini Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3️ ayrı organize suç örgütü çökertildi.





24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama ve iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.





Operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alınırken 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konuldu.





ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya: 'KAFES-40' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video