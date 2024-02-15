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Giriş Tarihi: 15.2.2024 08:25 Son Güncelleme: 15.2.2024 10:28

İstanbul’da 3 ayrı suç örgütü çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda liderliğini Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak’ın yaptığı 3️ ayrı organize suç örgütü çökertildi. Suç örgütünün kasten öldürme, yağma, silahla tehdit, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama ve iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İstanbul’da 3 ayrı suç örgütü çökertildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu liderliğini Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3️ ayrı organize suç örgütü çökertildi.



24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama ve iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alınırken 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konuldu.



ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya: 'KAFES-40' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video

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İstanbul’da 3 ayrı suç örgütü çökertildi
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