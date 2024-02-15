Bakan Yerlikaya: ‘KAFES-40’ operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-40” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildiğini ve 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımının devamında "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konulduğunu kaydetti.
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