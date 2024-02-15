Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! | Video
6 GEMİCİNİN KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.
Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.
Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanlığı batan gemi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.
Batuhan A isimli gemi son durum: bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.
Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.
Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.