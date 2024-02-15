SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı batan gemi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.