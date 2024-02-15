SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! | Video
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
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