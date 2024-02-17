Mansur Yavaş’tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti

Yavaş, daha önceki dönemlerde büyükşehir belediyesi çalışanlarının zorla mitinglere götürüldüğünü iddia etmiş ve "Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz, ne de mitinglere zorla götürüyoruz." diye konuşmuştu.