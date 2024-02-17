Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti | Video

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, daha önce EGO otobüsleri ile belediye personelini CHP mitinglerine taşımasıyla gündeme gelmişti. Bu skandalın ardından Yavaş'tan yeni bir skandal geldi. Bu sefer belediye personeli, belediyeye ait araçlarla Haymana'da düzenlenen CHP mitingine taşındı.