Aracı getiren terörist Türkiye’ye böyle girdi

SABAH, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntülerine ulaştı. 27 Kasım'da Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan araçla yurda gelen Abdullo Buriev, sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya firar etti. Kamera kayıtları soruşturma dosyasına eklendi. SABAH, saldırının talimatını verdiği belirlenen "Andrei Guzun" isimli pasaportuyla yakalanan Adam Khamirzaev'in fotoğrafına da ulaştı. Khamirzaev'in talimat verdiği ve eylemi gerçekleştiren 2 DEAŞ üyesinden Amirjon Kholikov'un cep telefonu şifresi de emniyet tarafından kırıldı.Kilisede Baş peder olan Anton Bulai ise saldırı olduğu anda gözleri kapalı bir şekilde ayini yönettiğini, ikinci kez ses duyduğunda ise gözlerini açarak kilise cemaati tarafından giyinme odasına sığındığını ifade etti. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından saldırı yapılmıştı. Saldırganlardan Kholikov'un cep telefonu şifresi emniyet tarafından kırıldı. Cep telefonunda Kholiqov'un saldırıda kullandığı Polonya plakalı aracın yanı sıra, DEAŞ'tan işlem görmüş Jovid Hikmatov isimli şahsa ait pasaport ve soruşturmada gözaltına alınan İbrahim S.'ye gönderilen bir banka dekontuna rastlandı.Maskeli şahısların fotoğraflarına da rastlanan telefondaki Whatsapp konuşmalarında Kholikov'un karşısındaki yabancı numaralı bir kişiye "Sen salaksın ben sana Cihad'a gideceğimi söylüyorum senin diyecek bir şeyin veya düşüneceğin bir şeyin yok mu?" mesajını yazdığı görüldü.