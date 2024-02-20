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Giriş Tarihi: 20.2.2024 22:37 Son Güncelleme: 20.2.2024 22:55

CHP'de istifalar sürüyor! İzmir Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa etti

CHP'de aday listeleri nedeniyle istifalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, genel merkezin aday belirleme yöntemini protesto ederek istifa etti. Başkan ve belediye meclis üyelerinin belirlenme yöntemi ile ilgili olduğu öğrenilen istifalar için yarın basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

DHA
CHP’de istifalar sürüyor! İzmir Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa etti

Yerel Seçimler öncesi CHP'de istifalar sürüyor. Aday belirleme sürecinde büyük krizlerin patlak verdiği partide huzursuzluk yaşanıyor.

Son istifa haberi ise İzmir'den geldi. CHP'nin Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci istifasını duyurdu.

İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa ettiler.

İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafından anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu öğrenildi. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği, konu ile ilgili olarak yarın bir basın açıklaması yapılmasının planlandığı belirtildi.

15 kişilik yönetim kurulunda bu istifalarla birlikte yönetim düştü.

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CHP'de istifalar sürüyor! İzmir Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa etti
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