Çin istihbaratına bilgi sızdırıyorlardı

Türkiye'de yaşayan Türkistan kökenli kişiler ve Doğu Türkistan dernekleri hakkında bilgi ve belge toplayarak Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratına bilgi sızdıran 7 yabancı uyruklu casusa operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratına bilgi ve belge sızdıran yabancı uyruklu şahıslar tespit etti. Şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan önde gelen Türkistan kökenli şahıslar ve ülkemizde faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri/kuruluşları hakkında bilgi toplayarak Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktarıldığı ortaya çıktı.Bilgi ve belge aktarımı yapan 7 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.