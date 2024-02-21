Hamza Dağ müjdeyi böyle duyurdu: İzmir’de olmazsa olmazımız

"TRAFİK NORMAL SEYRİN DIŞINA ÇIKTI, BURADA İŞ YAPMAMA KÜLTÜRÜ VAR'

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'de sivil toplum kuruluşlarına yakınlığı ve destekleri nedeniyle Hamza Dağ'a teşekkür edip, sanayicinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Yorgancılar, "Belediyecilik dünyada sosyal belediyecilik üzerine kurulu. İnsanların gelir düzeyini artırıcı, yaşam şartlarını kolaylaştırıcı anlayış ön planda. İzmir'in 4.5 milyon nüfusunun 1 milyon 700 bini doğma büyüme İzmirli. Diğer kısmı diğer illerden gelip yerleşmiş insanlar. Göç alan bir şehir. Trafik normal seyrinin dışına çıktı. Radikal kararlar alınmalı. Uzun vadeli dönemlerde şehrin genel planlarının yapılırken düşünülmesi gerekirdi. Körfez geçişinin bağlanması lazım. Sadece şehrin içinden geçen yol ve bir çevreyolu var. Şehir içinde acil yapılması gereken battı çıktılar var. Bunları 8 senedir söylüyorum. Burada iş yapmama kültürü var. Her yerde bir sürü raporlar hazırlanıyor. İcraata geldiğinizde bir şey yok. Süre koyacaksınız. Ben başkan adayı olsaydım, '4-5 yıl İzmir toz içinde olacak, şantiye gibi olacak ama 5 yıl sonra herkes rahat edecek' derdim" dedi.

YER YOK

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili arsa bulamadıklarını belirten Yorgancılar, "Dışarıdan yatırımcı geliyor, 250 dönüm yer istiyor, yok. Büyük yatırımcı gelmiyor. İzmir'in çevresinde tarım arazisi gözüken ancak bu vasfını yitirmiş çok arazi var. Bu şehir ihracat fazlası veren bir şehir. İhracatımız ithalatımızdan fazlaysa cari açık vermeyen bir iliz. Yeni OSB alanları açarsak bu rakamlar daha da yukarı çıkacak" dedi.

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