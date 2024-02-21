Ege Akersoy’a adli para cezası

İstanbul Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürümüştü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege Akersoy (25) isimli genç yumrukla saldırmıştı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Akersoy ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi şüpheli Ege Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ege Akersoy hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek 17 gündür tutuklu olan sanığın tahliyesine karar vermişti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, İsmail Aydemir'e yapılan saldırının toplumun bir kesiminde diğer kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu, şüpheli Ege Akersoy'un üzerine atılı suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istemişti.

SON SAVUNMALAR YAPILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatlar mütalaaya karşı savunmada bulundu. Müşteki İsmail Aydemir'in avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ege Akersoy'un avukatları ise beraatını istedi. Mahkeme, Akersoy hakkındaki kararını açıkladı.

2 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Ege Akersoy'un üzerine atılı "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçun oluşmadığı gerekçesiyle beraatine "Kasten yaralama" suçundan ise 2 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.