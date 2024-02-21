İslahiye’de depremzede aileler kalıcı konutlara yerleşiyor... "Devletimiz hep bizimle oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan kura çekiminde ilk etapta kendilerine 2+1 ev çıkan Mahmut Alan eşi Tuğba ve 3 çocuklarıyla birlikte kaldıkları konteyner kentten konutlara taşınmaya başladı. Eşyalarını parça parça yükledikleri kamyonet ile konutlarına taşıyan Alan ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti. Mahmut Alan, "Depremde baldızım ve bacanağımı kaybettik. Büyük bir yıkım oldu, milletçe büyük acı çektik. Devletimizin eli hep bizim üstümüzdeydi. Acılarımız bu sayede hafifledi. Bugün de yeni evimize taşınmanın mutluğunu yaşıyoruz. Kaymakamımız da gelip bize eşlik etti. İnşallah kısa sürede tüm komşularımızla daha huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamaya başlarız. Allah emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.