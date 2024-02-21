İslahiye’de depremzede aileler kalıcı konutlara yerleşiyor... "Devletimiz hep bizimle oldu"

Gaziantep İslahiye ilçesinde de konteynerlerden TOKİ tarafından yapılan depreme dayanıklı ve güvenli evlere taşınmaya başlanan depremzedeler, 1 yıl içinde yeniden sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Göç İdaresinde memur olarak çalışan Mahmut Alan (31) ve ailesi de kurada çıkan konutlarına ilk taşınan depremzedelerden oldu. SABAH'ın taşınmalarını izlediği Alan ailesine İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun da eşlik etti.
Birlikte eşyaları eve yerleştiren Kaymakam Soylu, "6 Şubat Depreminden İslahiye ilçemiz de çok büyük bir yara aldı. 6 binin üzerinde binamız yıkıldı veya ağır hasar aldı. Depremin ilk anındaki ihtiyaçlardan itibaren devletimiz tüm gücü ve kurumlarıyla sahada bulunarak giderme gayretinde oldu. Bugün bu gayretin en somut adımlarından biri olan konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinesinde, sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan kura çekiminde ilk etapta kendilerine 2+1 ev çıkan Mahmut Alan eşi Tuğba ve 3 çocuklarıyla birlikte kaldıkları konteyner kentten konutlara taşınmaya başladı. Eşyalarını parça parça yükledikleri kamyonet ile konutlarına taşıyan Alan ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti. Mahmut Alan, "Depremde baldızım ve bacanağımı kaybettik. Büyük bir yıkım oldu, milletçe büyük acı çektik. Devletimizin eli hep bizim üstümüzdeydi. Acılarımız bu sayede hafifledi. Bugün de yeni evimize taşınmanın mutluğunu yaşıyoruz. Kaymakamımız da gelip bize eşlik etti. İnşallah kısa sürede tüm komşularımızla daha huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamaya başlarız. Allah emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.
Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yeni evlerine getirdikleri eşyaları yerleştirmeye başlayan Tuğba Alan ise, "İlk sırada biz taşınıyoruz. 1 yıldır büyük acılar yaşadık ama devletimiz hep bizimle oldu. Şimdi de taşınmamıza da eşlik ettiler. Komşularımızla vedalaşıp buradan ayrılıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
Kurada kendilerine 3+1 ev çıkan 60 yaşındaki Musa Alan ise, "Bize çok iyi bakıldı. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Devlet tüm ihtiyaçlarımızı giderdi. Daha ne yapsın. Bize en iyi imkanları sundular. Evimizden ayrılmamış gibiydik. Geçen yıl bu zamanda böyle bir imkanı beklemiyorduk. Başka bir ülke olsa bunu yapamazdı. İlk gününden son gününe kadar Allah razı olsun. Her şeyimiz karşılandı" dedi.
Süreç hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, "Yapılan kurada 5 bin 603 konutun kurası çekildi. Hak sahipleri belli oldu. İkinci kura ise Mart ayında olacak. İlimizde toplam biten konut sayısı 10 bin 698. Kalan 5 bin 603'ün kurasını Mart ayında çekeceğiz. Bu konutlar 24 kırsal mahallede yapılan 785 köy evi ile 7 ilçede yapılan toplu konutlardan oluşuyor. İlimizde yapılacak toplam konut sayısı ise 25 bin civarındadır" diye konuştu.