CHP’den bile isteye ihanet! Kentsel dönüşüme savaş açtılar: İşte o skandallar

CHP 'takoz' siyasetini en kritik önemdeki 'kentsel dönüşüm' alanında da sistematik olarak sürdürdü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin tüm çabalarına engel olmaya çalıştı. Özellikle; Başkan Erdoğan, 2012'den bu yana şehir şehir dolaşarak kentsel dönüşümün önemini anlattı, CHP ve güdümündeki takozcu muhaliflere karşı halkı uyardı.
Biz de sabah.com.tr olarak 'Deprem' için atılan adımları kirli siyasetine meze yapma gafletine düşen CHP'nin konuyla ilgili skandallarla dolu geçmişini derledik...
İMAMOĞLU VE CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN 43 AYRI DAVA!
Hatay'da kentsel dönüşüme karşı her türlü engeli çıkaran CHP'li Lütfü Savaş'ın yaptığının bir benzeri İstanbul'da yaşanıyor... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li meclis üyeleri, kentsel dönüşümü engellemek için Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde toplam 43 ayrı dava açtı.
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İŞTE KENTSEL İHANET HARİTASI
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde açılan davalarla engellendi. SABAH'ın ulaştığı verilere göre, açılan davalar sonucunda 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu.
Üsküdar'daki kentsel dönüşüm projeleri yıllardır CHP'li meclis üyelerinin engellemeleriyle karşılaştı.
(5 AĞUSTOS 2014)
'TABİİ Kİ KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR DİYECEĞİZ'
CHP Meclis Üyesi Yunus Can: Bir afet, bir deprem, bir sel baskını, bir yangın, çevresel büyük yıkımlar gibi nedenler varmış gibi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz. Bu gerekçe değil. Tabii TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz maalesef.
CHP Meclis Üyesi Ercan Erdem: Tabii ki (Kentsel dönüşüme) 'Hayır' diyeceğiz. Göğsümü gere gere, tüm arkadaşlar da duysun.
CHP Grup Başkan Vekili Çetin Karadağ: Sizin (AK Parti'nin) getireceğiniz önerilere, tekliflere karşı olmamız bizim görevimiz.
(10 HAZİRAN 2021)
CHP Grup Başkan Vekili Doğan Tekel: 2013'te biz 5000'lik planda rapora 'hayır' dedik. Biz betonlaşma olmasın diye 'hayır' oyu vermişiz. Şimdi burada ilkesel anlamda 5000 planına 'hayır' dediğimiz rapora bizim şimdi aynı rapora 1000'lik plana 'evet' dememiz ilkesel olarak biraz mümkün değil. Biz bu rapora 'Hayır' oyu vereceğimizi beyan ediyoruz.
CHP'LİLER 10 DAVA AÇTI
CHP'li meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi.
LÜTFÜ SAVAŞ'TAN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerindeki adaylık sürecinde deprem sonrası binaların yıkıldığı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için vatandaşı bilinçlendirmek yerine siyasi emelleri uğruna dönüşüm projelerine karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans rezidansın müteahhidine de övgüler dizmişti.
'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' VAADİ
2019 yılında CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı olan Hikmet Hatunoğlu'nun 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadinde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.
CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE DÖNÜŞÜM SKANDALI
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif üzerinden yaptığı toplu konut inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullandığı ortaya çıktı. İnşaat mühürlendi.
CHP'li Engin Özkoç da Sakarya'nın Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı. 2018 genel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, "Mahkeme iptal etti. Oyum Engin Özkoç'a, çünkü Kemaliye gaspına direndi" paylaşımında bulunmuştu.
ESKİŞEHİR'İN CHP'Lİ BAŞKANINDAN SKANDAL REKOR!
Türkiye deprem endişesiyle diken üstünde yaşarken Eskişehir'de ilginç bir kentsel dönüşüm rekoru kırıldı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin, 25 yılda sadece 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürdüğü ortaya çıktı.
CHP'li Gürsel Tekin, 2020 yılında sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını şu şekilde bildirdi: "İstanbul'un göbeğinde Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı."
CHP'li Turgay Develi ise kentsel dönüşüm karşıtlığını 2014'te şu ifadelerle belirtti: "30 Mart'ta halkımız 'Kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır."
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AYM'YE BİLE GİTMİŞLER!
CHP'nin, riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 5998 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gittiği ortaya çıktı
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ÖRNEK PROJEYE BİLE 10 AYRI DAVA
CHP ve yandaşlarının, Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah'taki kentsel dönüşüm projesine de engel olmak istediği ortaya çıktı.
CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekiyor.
TİP'Lİ BARIŞ ATAY DA KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmasına karşı çıkan TİP'li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istedi.
Mahkeme, 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli mahalle' kararını iptal etti. TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhaliflerin karşı çıktığı kentsel dönüşüm gerçekleşemedi.
Atay, Mersin'de yapılacak kentsel dönüşümlere karşı çıkarak "Böyle bir şeye karşı kesinlikle sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 10 YILDIR VERDİĞİ MÜCADELENİN KAYITLARI
Başkan Erdoğan, 2012'den bu yana şehir şehir dolaşarak kentsel dönüşümün önemini anlattı, CHP ve güdümündeki takozcu muhaliflere karşı halkı uyardı. Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefleyen Başkan Erdoğan'ın kayda geçen konuşmalarında depreme karşı yapılacak dayanımı yüksek binalar ve dönüşüm hakkında önemli ifadeler yer aldı.
Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili neler söyledi? | Video
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SABAH'IN GÜNDEME GETİRDİĞİ DİĞER CHP/KENTSEL DÖNÜŞÜM SKANDALLARI İSE ŞU ŞEKİLDE: