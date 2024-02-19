CHP’den bile isteye ihanet! Kentsel dönüşüme savaş açtılar: İşte o skandallar

CHP 'takoz' siyasetini en kritik önemdeki 'kentsel dönüşüm' alanında da sistematik olarak sürdürdü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin tüm çabalarına engel olmaya çalıştı. Özellikle; Başkan Erdoğan, 2012'den bu yana şehir şehir dolaşarak kentsel dönüşümün önemini anlattı, CHP ve güdümündeki takozcu muhaliflere karşı halkı uyardı.

Biz de sabah.com.tr olarak 'Deprem' için atılan adımları kirli siyasetine meze yapma gafletine düşen CHP'nin konuyla ilgili skandallarla dolu geçmişini derledik...

İMAMOĞLU VE CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN 43 AYRI DAVA!

Hatay'da kentsel dönüşüme karşı her türlü engeli çıkaran CHP'li Lütfü Savaş'ın yaptığının bir benzeri İstanbul'da yaşanıyor... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li meclis üyeleri, kentsel dönüşümü engellemek için Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde toplam 43 ayrı dava açtı.