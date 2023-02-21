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Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:05

CHP'li Lütfü Savaş'ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay'da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

Hatay'da asrın depremi sonrasında hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'a yakını tamamlandı. Yapılan çalışmalarda Antakya'da yıkılan ya da acil yıkılacak bina sayısı kentteki bina stokunun yüzde 55 oranına ulaştı. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, Hatay'da yıkılan ya da acil yıkılacak binaların yaş ortalaması ise 36 oldu. 2013'de Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm kararı alınan 5 mahalle arasındaki Emek Mahallesi'ne 31 Mart 2019 seçimlerinden 17 gün önce giden Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın seçim vaadinin kentsel dönüşümü durdurmak olduğu ortaya çıktı.