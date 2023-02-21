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Haberler Yaşam CHP'li Lütfü Savaş'ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay'da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:05

CHP'li Lütfü Savaş'ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay'da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

Hatay'da asrın depremi sonrasında hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'a yakını tamamlandı. Yapılan çalışmalarda Antakya'da yıkılan ya da acil yıkılacak bina sayısı kentteki bina stokunun yüzde 55 oranına ulaştı. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, Hatay'da yıkılan ya da acil yıkılacak binaların yaş ortalaması ise 36 oldu. 2013'de Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm kararı alınan 5 mahalle arasındaki Emek Mahallesi'ne 31 Mart 2019 seçimlerinden 17 gün önce giden Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın seçim vaadinin kentsel dönüşümü durdurmak olduğu ortaya çıktı.

Halit TURAN
CHP’li Lütfü Savaş’ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay’da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

Asrın felaketinde en büyük yara alan 10 ilden Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bir yandan da kentin yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm birimleri tam saha çalışma yapıyor. Hatay'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'a yakını tamamlandı.

CHP’li Lütfü Savaş’ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay’da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

YIKILAN BİNALARIN YAŞ ORTALAMASI 36

Sahada çalışmalar devam ederken, elde edilen veriler tabloyu da ortaya koymaya başladı. Şu ana kadar yapılan incelemelere göre, Antakya'da yıkılmış ve acil yıkılması gereken bina sayısı toplam bina stokunun %55'i oranında olduğu ortaya çıktı. Bu zamana kadar yapılan hasar tespitlerde, Hatay'da yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların yaş ortalaması ise 36 çıktı.

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CHP’li Lütfü Savaş’ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay’da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

SEÇİM VAADİ "KENTSEL DÖNÜŞÜM DURDURMA"

Yıkılan binaların yaş ortalamalarının 36 olması, 5 mahallede ise Bakanlar Kurulu Kararıyla binaların yüzde 65'inin ruhsatsız olması nedeniyle 2013 yılında kentsel dönüşüm planı yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CHP’li Lütfü Savaş’ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay’da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

Kentsel dönüşüme bazı çevrelerin yönlendirmesiyle karşı çıkan vatandaşların Danıştay'a açtığı davalarla yapılamaması belirlenirken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lüftü Savaş'ın 31 Mart 2019 seçim vaatlerinden biri de "kentsel dönüşümü durdurma" olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Lütfü Savaş’ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay’da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

Kentsel dönüşüm kararı alınan Antakya İlçesi'nin mahallelerinde Emek mahallesine seçimden 17 gün önce gece saatlerinde giden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın otobüs üzerinden seçim çalışması yaparken sosyal medya hesabından yayınlandığı fotoğrafa "Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emekli Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim.

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