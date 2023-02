CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?

'BİZLERİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN'

Kentsel dönüşümde yaşanan sorun nedeniyle Bakan Kurum'a çağrıda bulunan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın. Bizleri burada daha fazla mağdur etmeyin. Devletimizden beklentimiz, budur. İzmir'de hem iktidar hem ana muhalefet partisi, her gün basın açıklamaları yaparak, kentsel dönüşümü gündemlerine almalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümün iyi gittiğini ve de yapıldığını söylüyor. Uzundere'de bizim yaşadığımız korku ve eziyet nedir? Her depremde can korkusu yaşadığımızı daha kaç kere söyleyelim? Yetkililere sesleniyoruz; Uzundere'ye gelsinler. 11 yıldır onlara göre devam eden ama bir türlü bitmeyen dönüşüme yerinde baksınlar. Uzundere'de kentsel dönüşüm bekleyenler olarak 'Artık sesimizi duyun ve yaşadığımız sıkıntıya çare olun' diyoruz. Bizleri her deprem sonrası siyaset malzemesi yapmayın. Eğer bir şey yapacaksanız, burada bir türlü bitmeyen dönüşümü tamamlayın" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada kent genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğünü 2023'ün ilk aylarında temel atılacağını öne sürdü.

CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...

CHP'li Lütfü Savaş'ın vaadi kentsel dönüşümü durdurmak! Hatay'da yıkılan binaların yaş ortalaması 36...

CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...

Seçimden önce böyle söz vermiş

Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! SABAH ekibi büyük yıkım yaşanan o mahalleleri görüntüledi

CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş

Riskli yapıları görmezden gelmişler: CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi

CHP kentsel dönüşüm projelerine karşı

CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı

Muhalifler, halkı kışkırtarak engelledi... O bölge de yerle bir oldu

Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...