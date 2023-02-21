CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm sözlerinin yerine getirmediğini öne sürerek basın açıklaması yaptı. Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin katılımıyla 'Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Uzundere'deki kentsel dönüşüm konusuna el atması talep edildi. Uslu, "Bu alanda CHP'li yerel yönetim, Türkiye'ye örnek olacak İzmir'in en büyük kentsel dönüşümünü yapacaklarını ilan etti. Bu dönüşümün 10 yıldır yapılması için çaba gösteren, sesini duyurmaya çalışan İzmirliler olarak çok zorlu mücadele verdik. Büyük çabalar sarf ettikten sonra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 744 konut ve 73 iş yerini yapıp komşularımıza teslim etti. Devamı gelsin diye bütün uğraşlarımız bu süreçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahallemize gelerek, dönüşüm alanında milyonluk spor kompleksi temelini attığı güne kadar sonuçsuz kaldı. Mahalle sakinleri olarak kendisine sesimizi duyurduk ancak o gün bize devletin yapması yönünde bir ifadesi oldu. Bu konuda çok net olduklarını da belirtti. O gün Kılıçdaroğlu'nun yanındaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 'Her şeye rağmen biz sizin yanınızdayız. Biz yapacağız' dedi. 10 yıldır burada dönüşüm bekleyen bizler, bu kadar bekledikten sonra 1 yıl daha beklemeyi göze aldık" dedi.