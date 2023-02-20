CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15'inci güne girildi. Toplamda 11 ili etkileyen depremlerde 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketi olarak tanımlanan afet binlerce can aldı.
Bu süreçte yapılan araştırmalar sonucu yıkılan ve hasarlı binlerce binada ciddi malzeme eksikliği ve uygulama hatası olduğu ortaya çıktı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yaşanan can kayıpları tüm ülkeyi yasa boğarken, depremden etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği yeniden gündeme geldi.
DEVLET KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNDE BULUNDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle kentsel dönüşüm hamlesinde bulunuldu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
Ancak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, siyasi emelleri uğruna proje karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.
CHP'Lİ VEKİLLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI
Savaş'ın bu tutumu yeniden gündem olunca diğer CHP'li vekillerin kentsel dönüşüme karşı tutumları bir bir ortaya çıkmaya başladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2020 yılında sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını şu şekilde bildirdi: "İstanbul'un göbeğinde Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı."
ASRIN FELAKETİNDE SINAVI GEÇEN TOKİ'YE 'VURGUN' DEDİ
TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7 ardından 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi. Depreme dayanıklı radyel temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 ilin Valilik ve Kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.
CHP Adana Milletvekili Turgay Develi ise kentsel dönüşüm karşıtlığını 2014'te şu ifadelerle belirtti: "30 Mart'ta halkımız 'Kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır."
Depremde can kaybetmemek adına yapılması önemli olan kentsel dönüşüme CHP'nin daha birçok karşıt söylemi bulunuyor.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM BENİ İRİTE EDİYOR!"
CHP'li İBB Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in depremden kısa bir süre önce İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, şehirdeki eski yapıları yenilemek için başlatılan Kentsel Dönüşüm projelerine karşı çıktığı ortaya çıktı.
CHP'li Hatice Ülkü Özer'in bu sözleri yeniden gündem oldu "Kentsel Dönüşüm' ifadesi beni çok irite ediyor" | Video
'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' VAADİ:
2019 yılında CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı olan Hikmet Hatunoğlu'nun 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadinde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.
SOL ÖRGÜTLER HALKI KIŞKIRTTI: DÖNÜŞÜM ENGELLENDİ!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Meydan Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bakanlık tarafından 2013 yılında 'Riskli Mahalle' statüsüne alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki riskli yapıları yıkarak kentsel dönüşüm yapmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyordu. Bakanlığın çalışması TİP'li Barış Atay ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile yargıya taşındı.