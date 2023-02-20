CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...



ASRIN FELAKETİNDE SINAVI GEÇEN TOKİ'YE 'VURGUN' DEDİ

TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7 ardından 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi. Depreme dayanıklı radyel temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 ilin Valilik ve Kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi ise kentsel dönüşüm karşıtlığını 2014'te şu ifadelerle belirtti: "30 Mart'ta halkımız 'Kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır."

Depremde can kaybetmemek adına yapılması önemli olan kentsel dönüşüme CHP'nin daha birçok karşıt söylemi bulunuyor.