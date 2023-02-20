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CHP'li Hatice Ülkü Özer'in bu sözleri yeniden gündem oldu

CHP'li Hatice Ülkü Özer'in bu sözleri yeniden gündem oldu "Kentsel Dönüşüm' ifadesi beni çok irite ediyor" | Video

20.02.2023 | 15:13

İBB'nin Ocak ayındaki “deprem” gündemli meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in "Kentsel Dönüşüm' ifadesi beni çok irite ediyor." sözleri tekrar gündem oldu.

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